Williams beleefde een zwaar weekend in Brazilië. Het team scoorde geen punten, terwijl andere teams uit het middenveld, zoals Haas, Racing Bulls en Sauber, wel in de punten eindigden. De Britse renstal hoopt zich te herstellen voor de laatste races van het seizoen.

Williams worstelde het hele weekend met de afstelling van de auto. Op zondag was er verbetering, maar konden ze de snelheid niet laten zien doordat ze vastzaten achter andere coureurs. Alexander Albon finishte in de Grand Prix van São Paulo als elfde. “Het was een mooie race voor de fans, maar voor ons was het helaas een race om snel te vergeten”, zei de Williams-coureur. “Het is frustrerend dat onze rivalen vandaag punten pakten, maar we zullen ons herpakken en ons richten op een beter resultaat in Las Vegas.”

Carlos Sainz eindigde de Grand Prix als dertiende, nadat hij de hele race met schade reed. In de eerste bocht kwam hij klem te zitten tussen teamgenoot Albon en Lewis Hamilton, waarbij hij tegen Hamiltons Ferrari botste. “Niet de dag waarop ik had gehoopt. Zodra ik in bocht 1 klem kwam te zitten, liep mijn auto flinke schade op en was mijn race eigenlijk al verpest. Tijd om terug naar huis te gaan en te bekijken wat we kunnen verbeteren. Qatar wordt namelijk ook een uitdaging. Er staan nog een paar races op het programma, dus we kunnen niet ontspannen. We moeten door blijven gaan”, vertelde Sainz na afloop.

Vijfde plek binnen bereik

Williams beleeft hun beste seizoen sinds 2016, toen ze het jaar afsloten met 138 punten. Momenteel heeft het team 111 punten en staan ze vijfde in het constructeurskampioenschap, 29 punten voor op Racing Bulls. Met nog drie Grands Prix en een sprintrace te gaan zal Williams alles op alles moeten zetten om in het competitieve middenveld opnieuw punten te scoren en het seizoen positief af te sluiten.

