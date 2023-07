Williams heeft een nieuwe livery bekendgemaakt waarmee enkele races gereden zullen worden later dit jaar. In samenwerking met sponsor Gulf en door middel van een verkiezing onder fans is de nieuwe livery tot stand gekomen.

Centraal in het ontwerp is de Gulf-livery, vooral bekend uit het supercar- en stockcar racen. Het gekozen ontwerp heeft de naam ‘Bolder than Bold’ en is een moderne interpretatie van de klassieke Gulf-kleuren. De livery zal te zien zijn tijdens de Grands Prix van Singapore, Japan en Qatar. Voor dat moment aan zal de auto ook al tentoongesteld worden op het Goodwood Festival of Speed deze zomer.

De exacte vormgeving werd gekozen door middel van een verkiezing, waarbij fans konden stemmen op vier verschillende ontwerpen. Uiteindelijk won Bolder than Bold in de laatste ronde, met slechts een nipte voorsprong. Volgens teambaas James Vowles was dit een prachtige gelegenheid om wat meer interactie met de fans te krijgen.

“Fans waren op deze manier actief betrokken en konden een belangrijke bijdrage leveren aan de visuele identiteit van ons team”, verklaart de Brit tijdens de onthulling. “Het winnende ontwerp legt de essentie van de samenwerking tussen Gulf en Williams geweldig vast, en reflecteert mooi op het verleden en de toekomst. Deze livery zal een cruciaal moment creëren als hij later dit jaar de baan op gaat.”

Bekijk hier nog meer beelden van de nieuwe livery van Williams

De nieuwste editie van FORMULE 1 magazine ligt vanaf deze week in de winkel, maar je kunt hem nu alvast online bestellen (met gratis verzending in heel Nederland). Het blad staat weer vol met interessante verhalen, exclusieve interviews en prachtige foto’s. Met in deze editie:

Max Verstappen benadert de perfectie in Spielberg & Silverstone

Reportage: Brad Pitt brengt de Formule 1 weer naar Hollywood

Interview: Het tweede raceleven van rallycoureur Jos Verstappen

Bestsellerauteur Günther Steiner spreekt: Ik houd van stilte

Historie: De moedige strijd van Écurie Nationale Belge

Surviving to Drive: Win een door Günther Steiner gesigneerd boek

Het mooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grands Prix in Oostenrijk & Engeland.