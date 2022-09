Williams’ teambaas Jost Capito glom in Monza’s rennerskwartier van oor tot oor. De negende plaats van invaller Nyck de Vries leverde de Nederlander en het Britse team twee kostbare WK-punten op. “Ik zei zaterdagavond tegen hem: ‘Droom niet van punt, maar pak er één’.”

Even was er na afloop nog wat onzekerheid, omdat De Vries zich bij de wedstrijdleiding moest melden voor ongeoorloofd gedrag achter de safety car. Het bleef bij een reprimande. Maar het maakte Capito verder ook niets uit. Ongeacht de uitkomst prees hij de Nederlandse reservecoureur de hemel in. “Echt, ik zou het helemaal niet erg vinden als hij zijn punten was kwijtgeraakt. Ik heb liever dat hij naar de wedstrijdleiding moet omdat hij te snel heeft gereden, dan te langzaam haha. Nyck heeft geweldig werk afgeleverd. Wat hij vandaag heeft gedaan, kan niemand hem meer afnemen.”

Volgens de Duitser verdiende De Vries een tien met een griffel voor zijn Italiaanse weekend, dat zaterdagochtend een bijzondere wending nam. Omdat Alexander Albon geveld werd door een acute blindedarmontsteking moest Williams’ reservecoureur vanaf de derde trainingssessie het commando van de Britse-Thai overnemen. En dat deed hij met verve, stelde Capito.

“Dat Nyck het zo goed heeft gedaan, verbaast me niet. Ik schat hem heel hoog in, daarom verwacht ik ook veel van hem. Maar hij heeft de verwachtingen overtroffen. Nyck moest verdedigen, aanvallen, op de banden letten, pitstops maken… Daarnaast zitten er zoveel knopjes op het stuur: dat is allemaal nogal wat om te absorberen”, aldus Capito. “Een Formule 1-auto is veel gecompliceerder dan wat voor auto dan ook waarin hij heeft gereden. Nyck heeft daar echter een goed gevoel voor.”

De coureur uit Sneek, tegenwoordig woonachtig in Monaco, maakte op het Autodromo Nazionale reclame voor zichzelf. Capito hoefde hij niet meer te overtuigen van zijn rijkunsten. “Natuurlijk staat Nyck bij ons als coureur de radar. Daar heeft altijd al op gestaan. Wij geloven in hem, weten wat hij kan. Daar profiteert het team ook van, dat zie je nu. We hebben alles gedaan om hem te steunen.”

Nyck”, zo vervolgde de Duitser, “kwam na afloop met een grote glimlach binnen. Zaterdagavond had hij me nog verteld dat hij waarschijnlijk slecht zou slapen. Ik zei: ‘Welterusten en sweet dreams’. Waarop Nyck gevat antwoordde dat hij dan maar van een WK-punt ging dromen. Ik zei: ‘Droom er niet over, maar pak er ééntje’. En dan zo’n race rijden: echt fantastisch.”

Op de vraag of Albon over drie weken hersteld zal zijn van zijn blindedarmoperatie, wilde Capito niet vooruitlopen. “Alex is onder volledige narcose geweest en ieder mens reageert daar anders op. Maar ik heb van de artsen begrepen dat de kans vrij groot is, dat hij fit zal zijn voor de race in Singapore. Maar Nyck zal er in ieder geval als reservecoureur zijn.”