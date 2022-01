Waar het grootste deel van de Formule 1-wereld zich bezighoudt met de toekomst van Lewis Hamilton, geldt dat niet voor Williams-teambaas Jost Capito. Volgens hem is het hele verhaal ’totaal irrelevant’ en zou er juist een voordeel aan kunnen zitten, mocht Hamilton besluiten te stoppen.

Sinds de Grand Prix van Abu Dhabi heerst er een volledige radiostilte van de kant van Hamilton. De Brit verloor in de controversiële slotfase in de laatste ronde van de race de leiding aan Max Verstappen, die daardoor ook meteen de titel veroverde. Sindsdien is er veel onduidelijk over de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen, die ‘gedesillusioneerd’ zou zijn door de gang van zaken in Abu Dhabi. Waar een groot deel van de Formule 1-wereld zich deze winter vooral met dat verhaal bezighoudt, denkt Williams-teambaas Jost Capito er het zijne van.

“Het kan me niet schelen – het kan me niet echt schelen of hij rijdt of niet”, maakt Capito zijn standpunt over de toekomst van Hamilton duidelijk kenbaar in een interview met het Duitse RTL. “Het is totaal irrelevant, echt totaal irrelevant.”

Lees ook: Villeneuve: ‘Hamilton probeert zich te distantiëren van Wolff’

Capito ziet zelfs kansen als de 37-jarige Hamilton besluit om niet door te gaan. “Ze zeggen altijd dat er niet genoeg plaatsen zijn voor jonge coureurs en dan denk ik, als iemand zeven keer wereldkampioen is geweest heeft hij eigenlijk genoeg gedaan en kan hij plaats maken voor een jongere coureur, waarom niet?”

Toch hoopt Capito ergens wel dat Hamilton doorgaat, maar dat heeft vooral te maken met George Russell, die de overstap maakt van Williams naar Mercedes. “Voor mij zou Lewis door moeten gaan, anders zou het slecht zijn voor George want dan zou hij hem niet kunnen verslaan en ik denk dat hij hem graag zou verslaan. Ik zou George dat niet misgunnen”, aldus de Duitser.