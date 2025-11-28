Williams-teambaas James Vowles kruipt later dit jaar zelf achter het stuur van een raceauto. De Brit heeft al enige race-ervaring en testte dit jaar meerdere keren met het GT3-team van Garage 59. Na de seizoensfinale in Abu Dhabi neemt hij deel aan de Gulf 12 Hours, die eveneens op Yas Marina wordt verreden. Vowles, die niet kan wachten om weer competitief te racen, komt uit in een McLaren 720S GT3 Evo.

Na afloop van de GP van Abu Dhabi en de daaropvolgende post-season tests blijft James Vowles nog een week in de golfstaat. De Williams-topman heeft zich ingeschreven voor de Gulf 12 Hours, een langeafstandsrace die wordt verreden in het weekend na de laatste Grand Prix. Na een succesvolle GT3-test in september maakte de 46-jarige Brit al kenbaar dat hij opnieuw wil deelnemen aan internationale races. Destijds testte hij met een McLaren van Garage 59 op het Circuito de Navarra in Spanje.

‘Hele sterke line-up’

Op Yas Marina rijdt hij opnieuw voor Garage 59, een Brits autosportteam gevestigd in Brackley. Hij deelt de auto met goede vriend Alexander West, winnaar van de Gulf 12 Hours Pro-Am in 2024, en Mark Sansom en Marco Pulcini, koplopers in de International GT Open. “Ik heb dit jaar al een paar testdagen gedraaid en ik kan niet wachten om weer te gaan racen”, liet James Vowles weten op sociale media. “We hebben een hele sterke line-up. In de Formule 1 werk ik natuurlijk met de meest uitzonderlijke atleten, op een totaal ander niveau, maar ik vind het belangrijk om een klein stukje van hun ervaringen te delen.”

Vowles nam in 2022 voor het laatst deel aan een internationale racewedstrijd. Hij reed toen alle vier de ronden van de Asian Le Mans Series, eveneens in een McLaren GT3 van Garage 59. “We hebben enorm genoten van de samenwerking met James tijdens de ALMS-campagne van 2022”, verklaarde teambaas Andrew Kirkaldy in een persbericht. “Zijn aanpak, professionaliteit en strategische inzicht zorgden voor een uitstekende samenwerking. We kijken er allemaal naar uit om hem weer in actie te zien in Abu Dhabi.”

