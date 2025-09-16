Williams-teambaas James Vowles heeft een tweedaagse GT3-test afgerond in Spanje. Dat maakte hij dinsdag bekend op sociale media. De Brit gebruikte het vrije weekend tussen de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan om te proefrijden met een McLaren GT3-bolide. Max Verstappen kwam in datzelfde weekend ook in actie – hij nam deel aan een NLS-race op de Nürburgring.

“Ik heb twee fantastische dagen doorgebracht op het Circuito de Navarra in Spanje”, schreef de Williams-teambaas op zijn eigen Instagram-pagina. “Het was grotendeels droog en het is een geweldig, technisch circuit. Ik reed in een McLaren 720S GT3 Evo van Garage 59. Het was geweldig om terug te zijn bij een team waar ik een sterke band mee heb.” Vowles reed in 2022 in de Asian Le Mans Series met Garage 59. Destijds was hij nog hoofdstrateeg bij het team van Mercedes.

‘Dit was niet de laatste keer’

“Ik was wat roestig in het begin”, reflecteerde Vowles op zijn tweedaagse test. “Ik had tenslotte al een paar jaar niet meer in een GT3-auto gereden. Uiteindelijk ben ik erg blij met wat we na twee dagen testen hebben bereikt. Ik moest het technische gedeelte van mijn brein even stilzetten en me concentreren op het rijden, maar ik heb van elke seconde genoten”, besloot hij enthousiast. “Dit was zeker niet de laatste keer.”

Max Verstappen testte eerder dit jaar ook met een GT3-auto. De Nederlander reed enkele proefronden op de legendarische Nürburgring Nordschleife. Afgelopen weekend deed hij mee aan een endurance-race, in de hoop zijn GT3-licentie te behalen voor het Duitse circuit. Ondanks wat technische mankementen verleende de lokale autosportbond hem zijn felbegeerde DMSB-permit, waarmee Verstappen in de toekomst ook in een GT3-auto mag uitkomen op ‘de Ring’.



