Williams-teambaas Jost Capito is positief getest op het coronavirus. Dat betekent dat de Duitser in quarantaine moet en daardoor mist hij de race in Saoedi-Arabië.

“De FIA en de Formule 1 bevestigen dat Williams Racing-teambaas Jost Capito, voordat hij naar Jeddah vertrok, positief getest is op het coronavirus”, laat de Formule 1 in een verklaring weten. Capito volgt nu de richtlijnen van de gezondheidsautoriteiten van het Verenigd Koninkrijk op. Volgens de Formule 1 heeft de positieve coronatest van de Williams-teambaas geen gevolgen voor het Williams-team en kunnen zij gewoon aan de slag gaan.

Het is niet het eerste coronageval binnen de paddock dit seizoen. Eerder dit jaar moest McLaren-ceo Zak Brown al in quarantaine na een positieve coronatest, waardoor hij de race in Groot-Brittannië moest overslaan. Alfa Romeo-coureur Kimi Räikkönen moest de Grand Prix van Nederland aan zich voorbij laten gaan door een positieve coronatest. Omdat een werk erop de Grand Prix van Italië volgde, mocht reservecoureur Robert Kubica net als in Zandvoort instappen als vervanger. Capito ging destijds ook al uit voorzorg in quarantaine omdat hij, voordat bekend was dat Räikkönen positief getest was, een gesprek had met de Fin.

