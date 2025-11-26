Williams-teambaas James Vowles verruilt de pitmuur voor een GT3-bolide, zodra het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi ten einde is. De Brit doet namelijk mee aan de GT-race de Gulf 12 Hours, dat een week na de GP Abu Dhabi op het Yas Marina Circuit wordt gehouden. Vowles heeft er alvast zin in: ‘Ik kijk er enorm naar uit’.

Het wordt voor James Vowles niet de eerste keer dat hij achter het stuur van een GT-auto kruipt. Afgelopen september testte de Brit – rond dezelfde tijd als het racedebuut van Max Verstappen op de Nordscheife – al met een McLaren GT3-bolide in Spanje. In 2022 reed Vowles ook al in de Asian Le Mans Series. De Brit ‘waarschuwde’ na zijn twee Spaanse testdagen dat ‘dit zeker niet de laatste keer was’, en maakte deze belofte nu waar in Abu Dhabi.

LEES OOK: Williams-teambaas gaat Verstappen achterna, test met GT3-auto

GT-race in Abu Dhabi

Zodra de Formule 1 op 7 december namelijk vertrekt vanuit Abu Dhabi, blijft de Williams-teambaas achter. De Brit zal een week na het einde van het Formule 1-seizoen meedoen aan de Gulf 12 Hours-race op het Yas Marina Circuit. Vowles vormt een team met de 2024-winnaar van de race, Alexander West, en GT Open-coureurs Mark Sansom en Marco Pulcini. Samen bestuurt het viertal de McLaren 720S GT3 van renstal Garage 59.

“Ik kijk er enorm naar uit om weer een racehelm op te zetten”, vertelt Vowles aan The Race. “Garage 59 is een team dat ik goed ken uit onze samenwerking in 2022. De Gulf 12 Hours is een fantastisch evenement met een competitief deelnemersveld. Het wordt geweldig om samen met Alex, Mark en Marco in de auto te zitten en weer vanuit de coureursstoel te kunnen racen.”

Lees hier alles over de GP Qatar

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.