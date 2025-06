Williams-teambaas James Vowles blikt terug op zijn tijd bij Mercedes. De Brit werkte bij de Zilverpijlen onder teambaas Toto Wolff, totdat hij in 2023 aan de slag ging als teambaas van Williams. De manier van leiderschap van de Oostenrijker heeft echter wel zijn sporen nagelaten bij Vowles: ‘Ik had het niet aangekund zonder zijn begeleiding.’

Voordat James Vowles aan de slag ging als teambaas bij Williams, was hij de Motorsport Strategy Director bij Mercedes. De Brit werkte zo jarenlang samen met teambaas Toto Wolff. De manier van leiderschap van de Oostenrijker is daarom nog altijd van invloed op de aanpak van Vowles bij Williams. Op welk gedeelte van de aanpak van de teambaas precies? “Toto grapte net: ‘Op alles’, maar dat is eigenlijk geen grap. Dat is echt waar”, vertelde de Williams-teambaas onlangs tegen Formula1.com.

LEES OOK: Schumacher verbaasd door reactie Wolff: ‘Alsof hij al met Verstappen om de tafel zit’

“Ik had het genoegen dat Toto, waarschijnlijk tien of twaalf jaar geleden, mij onder zijn hoede nam”, vervolgde Vowles. “Hij liet me langzaam steeds meer verantwoordelijkheid krijgen binnen de organisatie op een manier die me blootstelde aan de moeilijkheden die hij dagelijks doormaakt, maar op een veilige en positieve manier. En er is geen twijfel mogelijk: ik had het niet aangekund zonder zijn expertise en begeleiding. Hij is daar echter wat verlegen over, en praat er daarom ook niet zoveel over.”

‘Ik zat Vowles in de weg’

Vowles is niet de enige die met complimenten strooit, ook Wolff zelf heeft alleen maar goede dingen te zeggen over zijn Britse oud-collega. “Weet je, James (Vowles, red.) had teambaas bij Mercedes kunnen worden, als ik er niet was. Ik zat hem in de weg. Dus hij koos een andere route, en hij doet het erg goed bij Williams, zoals je kunt zien.”

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.