Oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher denkt dat er meer achter Toto Wolffs ‘diplomatische’ reactie op het incident tussen Max Verstappen en George Russell in Spanje zit. De tegenwoordige analist vond het opvallend dat de Oostenrijker zijn eigen Mercedes-coureur niet leek te beschermen, alsof Wolff al met Verstappen om de tafel zit ‘en over volgend jaar aan het praten zijn’.

Het was hét meest besproken moment tijdens de GP Spanje: de aanvaring tussen Max Verstappen en George Russell na de herstart van de race. Hoewel het niet duidelijk was of de Nederlander opzettelijk op de Brit inreed, kreeg Verstappen in ieder geval een tijdstraf van tien seconden en drie strafpunten voor het incident. “Als dat echt een vorm van verkeersagressie was van Verstappen, wat ik me bijna niet kan voorstellen omdat het zo overduidelijk was, dan is dat niet goed”, reageerde Mercedes-teambaas Toto Wolff naderhand op het moment.

De Oostenrijker vergeleek Verstappens actie zelfs met een manoeuvre van een boze taxichauffeur, waarop hij scherpe kritiek kreeg van de taxichauffeurs uit Rome. “Wij zijn beter dan Formule 1-coureurs, zij zouden het nog geen uur volhouden in het stadsverkeer van Rome”, ging voorzitter van de taxivereniging Loreno Bittarelli tegen de uitspraak van Wolff in. “We zijn de laatsten die een ongeluk zouden willen veroorzaken, want dan zouden we onze banen verliezen.”

Wolffs diplomatische reactie

Niet alleen de taxichauffeurs van Rome hadden commentaar op Wolffs uitspraken, ook oud-coureur Ralf Schumacher viel er iets aan op. “Ik vond Toto Wolffs reactie eigenlijk heel mooi”, vertelt de tegenwoordige analist in de Backstage Boxengasse-podcast. “Het was zo diplomatisch. Je krijgt bijna het idee dat hij en Max al samen om de tafel zitten te eten en al over volgend jaar aan het praten zijn.”

Schumacher vond het vooral opvallend dat Wolff zijn eigen coureur George Russell ook niet verdedigt. “Normaal verwacht je van een teambaas dat hij zijn eigen coureur beschermt, maar Toto zei min of meer: laten we eerst even rustig kijken naar wat Max eigenlijk heeft gedaan. Ik vond dat erg opvallend. Het lijkt erop dat de deur nog op een kier staat (voor Verstappen, red.)”, concludeert de analist.

