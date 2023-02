Vorige week toonde Williams trots haar nieuwe bolide voor het seizoen 2023, al ging het toen enkel om de nieuwe kleurstelling. Nu heeft het Britse team de echte FW45 getoond bij de shakedown op Silverstone.

Bij de lancering van het nieuwe seizoen wilde Williams nog niet helemaal open kaart spelen. Het team presenteerde wel haar nieuwe livery, maar niet de daadwerkelijke bolide. De kleurstelling van de FW45, de opvolger van de FW44, toonde bovendien weinig verschillen, op de Gulf-logo’s na.

Nu heeft Williams wel de echte bolide getoond bij de shakedown op Silverstone. Ten opzichte van de presentatiebolide zijn flink wat verschillen te vinden. Zo is de neus van de FW45 licht aangepast en heeft het team de sidepods flink omgetoverd, wat geïnspireerd lijkt op de sidepods van de Red Bull RB18. Daarnaast zijn de koellamellen op de motorkap verdwenen terwijl er flink wat meer koeling aan de achterkant moet plaatsvinden rond de uitlaat.

De FW45 bij de launch – enkel de nieuwe kleurstelling. Foto: Williams Racing

De FW45 zoals deze verscheen bij de shakedown op Silverstone. Foto: Williams Racing

Volgens Alexander Albon heeft Williams ‘behoorlijk wat veranderd aan de auto’ voor wat betreft de filosofie en de wegligging in de bochten. “Dat kost misschien wat tijd om het onder de knie te krijgen en het te optimaliseren”, legt de Britse Thai uit.

Met deze FW45 hoopt Williams een stap voorwaarts te maken nadat het in vier van de afgelopen vijf jaar het seizoen afsloot als hekkensluiter. Een van de belangrijkste stappen die Williams moet zetten om daarin te slagen, is volgens Albon het verbeteren van de ontwikkelingsgraad gedurende het seizoen.

“Vorig jaar hadden we maar één grote update. Hopelijk kunnen we dit jaar misschien wat kleinere updates meenemen, maar wel frequenter.” Of dat gaat lukken? “Dat weten we nog niet, maar we zullen wel zien hoe we er in Bahrein voor staan en dan moeten we natuurlijk efficiënt en effectief zijn met onze updates”, aldus de Williams-coureur.

