Williams heeft Formule 3-coureur Franco Colapinto toegevoegd aan haar opleidingsteam. De 19-jarige Argentijn zal namens de Williams Academy opnieuw deelnemen aan de Formule 3 met het Nederlandse MP Motorsport.

Colapinto kwam op de radar van Williams te staan door zijn sterke resultaten in zijn debuutjaar in de Formule 3. In zijn eerste kwalificatie met Van Amersfoort Racing veroverde hij de poleposition en niet veel later pakte hij zijn eerste zege in een sprintrace. In totaal kwam Colapinto tot twee zeges en vijf podiumplaatsen. Hij scoorde 76 punten en eindigde als negende in het kampioenschap.

Colapinto heeft bovendien veel ervaring in andere raceklassen. Zo reed hij in 2021 mee met G-Drive LMP2 in de 24 uur van Le Mans, waar hij de teamgenoot van Nyck de Vries was, en nam hij in de GT3 deel aan de 24 uur van Spa-Francorchamps.

Nu zet de 19-jarige Colapinto de volgende stap in zijn carrière met de Williams Academy. Als coureur van het opleidingsteam zal hij zowel langs de baan als in de fabriek in Grove meer betrokken raken bij het Formule 1-team. Colapinto zal bovendien simulatorwerk verrichten om het team van feedback te voorzien voor de ontwikkeling van de Formule 1-bolide.

“Het is een echte eer om deel uit te maken van Williams als Academy-coureur”, zegt Colapinto. “Dit is een van de succesvolste teams in de geschiedenis van de Formule 1 en ik kijk ernaar uit om in de voetsporen van landgenoot Carlos Reutemann te treden. Het is een ongelofelijke kans en daar ben ik het team eeuwig dankbaar voor. Dank aan iedereen bij Williams voor het vertrouwen in mij.”