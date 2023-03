Sergio Pérez boekte in Jeddah de vijfde overwinning in zijn F1-carrière. De Mexicaan startte weliswaar vanaf pole position, maar een eenvoudige race werd het voor hem geenszins. “Het was lastiger dan ik had verwacht”, lachtte hij na afloop.

Meteen na de start verloor Pérez namelijk al kortstondig de leiding aan Fernando Alonso, die vanaf P2 was gestart. “Daar is nog wat werk te doen. We hebben de procedure gewijzigd, maar mijn starts moeten beter.”

Later zag de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull een opgebouwde voorsprong door de safetycar (vanwege het uitvallen van Lance Stroll) als sneeuw voor de zon verdwijnen. “Die safetycar leek mij even de zege te gaan kosten, net als vorig jaar. Gelukkig kwam het dit keer niet zover. Dit keer heb ik de overwinning”, aldus Pérez, die nadrukkelijk ook zijn team bedankte.

In de WK-stand staat Pérez na twee races nu tweede, achter Max Verstappen die in de slotronde nog de snelste raceronde van Pérez afsnoepte. Het leverde Verstappen een extra WK-punt op. Pérez maalde er niet om: “Het belangrijkste is dat we vandaag de snelste auto hadden, daar ben ik heel erg blij mee.”