Winnen: F1-fans kunnen virtueel de groene loper op bij aankomst coureurs op Red Bull Ring

Een aantal gelukkige Formule 1-fans kan zondag virtueel aanwezig zijn op de groene loper op de Red Bull Ring om de aankomst van de coureurs te aanschouwen en nog even met met ze te praten. Deze digitale ‘backstage passes’ zijn te winnen via Red Bull Nederland.

In voorgaande jaren was het voor veel fans – buiten de actie óp de baan – een van de hoogtepunten ernaast: de coureurs van dichtbij zien op de groene loper die traditioneel voor de mega-moderne entree van de Red Bull Ring ligt.

Door de coronacrisis is dat nu uiteraard niet mogelijk en zijn fans niet toegestaan bij de race, maar wie het wil, kan proberen live toegang (via Microsoft Teams) tot de virtuele groene loper te winnen. Alle coureurs komen daar zondagochtend aan en het is zelfs mogelijk een praatje met ze te maken!

Om kans te maken, moet je je opgeven op de website van Red Bull Nederland en antwoord geven op een vraag die voor Formule 1-fans niet al te moeilijk zou moeten zijn. Onder de deelnemers die het goede antwoord geven, wordt een aantal ‘backstage passes’ voor de virtuele groene loper verdeeld.

Zie de website van Red Bull Nederland voor meer informatie en om mee te doen! Inschrijven kan tot vrijdagochtend 11:00 uur Nederlandse tijd. Afgelopen weekend was er ook al een ‘virtual green carpet’ waar een aantal fans (en coureurs) van hebben genoten.