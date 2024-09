Oscar Piastri is niet van plan om zich neer te leggen bij een rol als tweede rijder. Dat bewees hij met een prima overwinning in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Daarin knokte de Australiër voor wat hij waard was, haalde hij Charles Leclerc (Ferrari) in en verdedigde hij met verve. Het leverde hem de tweede Formule 1-zege van zijn loopbaan op.

“Ik probeerde al bij de start aan Leclerc voorbij te gaan, maar ik had niet genoeg snelheid”, keek Piastri na de zege in een eerste reactie terug. “Na de pitstop zaten we dicht bij elkaar en voelde ik dat de auto veel grip had. Ik wist dat ik er toen voor moest gaan. Want als ik Leclerc niet snel zou inhalen, zou het moeilijk worden. Het lukte en daarna heb ik het vol kunnen houden.”

Gemakkelijk was het niet, klonk het. “Relaxte rondjes zijn er niet in Bakoe, het was hard werken. Al met al is dit een van de beste races uit mijn loopbaan.”

