Tropische temperaturen, windstil en een luchtvochtigheid variërend van 74 tot 77 procent tijdens de race: het maakte van de Grand Prix van Qatar een zware wedstrijd. “Een van de zwaarste tot nu toe”, pufte winnaar Max Verstappen na afloop in een eerste reactie.

Sportief gezien was er geen vuiltje aan de lucht voor de Nederlander. Hij startte vanaf pole position in Losail, stond de leiding alleen af bij een pitstop aan het begin van de wedstrijd en won soeverein. “Maar qua omstandigheden was het een erg lastige race. Deze komt in mijn top-5 op dat gebied”, zei Verstappen.

Zaterdag veroverde hij al zijn derde wereldtitel. Met het GP-weekend nu achter de rug zou dat groots gevierd kunnen worden. Verstappen houdt echter de focus op presteren: “We genieten er weliswaar van, maar we zijn nog niet klaar met het seizoen. Er zijn nog een paar races te gaan en die willen we ook graag winnen.