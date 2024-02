Het is ’the day after’: de wintertest 2024 is geschiedenis, we zetten nog even een paar feiten en cijfers voor je op een rij. Een overzicht in twee delen: zaterdag kon je al deel 1 lezen over het meest aantal gereden rondes, vandaag een blik op de top-10 van snelste coureurs afgelopen week in Bahrein.

Ja, het is appels met peren vergelijken. Maar geef toe: een lijstje is altijd leuk. En dus, hoewel de ene dag de andere niet is en niemand precies weet wie met welke afstelling en tankinhoud reed, toch even de snelste tien tijden van de coureurs voor je op een rij. Max Verstappen die zowaar eens niet bij de vijf snelste coureurs van een evenement hoort; is een zeldzaamheid. Dus zonder al te veel waarde eraan te hechten, maar ter lering en vermaak, het overzicht.

Top-10: snelste coureurs in de wintertest

Carlos Sainz (Ferrari) 1.29.291 (dag 2) Charles Leclerc (Ferrari) 1.30.322 (dag 3) George Russell (Mercedes) 1.30.368 (dag 3) Guanyu Zhou (Stake F1) 1.30.647 (dag 3) Sergio Pérez (Red Bull) 1.30.679 (dag 2) Max Verstappen (Red Bull) 1.30.755 (dag 1) Yuki Tsunoda (Visa RB) 1.30.775 (dag 3) Alexander Albon (Williams) 1.30.984 (dag 3) Oscar Piastri (McLaren) 1.31.030 (dag 3) Lewis Hamilton (Mercedes) 1.31.066 (dag 2)

