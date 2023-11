Het seizoen van 2023 zit erop. De winnaars zijn al een tijdje bekend, maar daarachter was het tot de laatste seconde spannend. Fernando Alonso heeft op knappe wijze de vierde plek in het kampioenschap veroverd, en Mercedes heeft in de slotronde de tweede plaats bij de constructeurs binnengehaald.

Max Verstappen en Red Bull wonnen bijna alles dit jaar, dus de titels waren al lang vergeven dit seizoen. Daarachter was het echter nog enorm spannend tot aan de laatste ronden. Fernando Alonso, intussen alweer 42 jaar, is voor het eerst sinds 2013 weer terug in de top vijf van het kampioenschap. De Spanjaard eindigt op 206 punten, genoeg voor de vierde plek. Leclerc wordt vijfde met hetzelfde aantal punten, meer tweede plaatsen zorgen ervoor dat de vierde plek voor Alonso is.

Carlos Sainz en Lando Norris lopen ook beide net de vierde plek in het kampioenschap mis. Norris eindigt met 205 punten, Sainz met 200 na een matig weekend. Het matige weekend van Sainz heeft Ferrari ook de kop gekost bij de constructeurs. Mercedes behaalde namelijk 409 punten. Ferrari kwam dus net tekort met 406.

Max Verstappen en het team van Red Bull waren niet te stoppen. Een en twee bij de coureurs en complete dominantie bij de constructeurs. Max Verstappen is geëindigd met 575 punten, Sergio Pérez met 285. Samen komen ze tot een monsteraantal van 860 punten.

