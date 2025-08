Na de Grand Prix van Hongarije is het McLaren dat met recht de lakens uitdeelt in het wereldkampioenschap. Lando Norris schreef op de Hungaroring zijn vijfde zege van het seizoen bij, maar het is teamgenoot Oscar Piastri die stevig aan de leiding blijft in het klassement. Max Verstappen kende een moeizame zondag en moest genoegen nemen met de negende plaats, waardoor zijn achterstand verder is opgelopen. Bekijk hieronder de huidige tussenstand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Hongarije 2025.

Piastri verzamelde met zijn tweede plek in Boedapest opnieuw waardevolle punten en staat nu op 284, negen meer dan Norris. De beide McLaren-coureurs lijken onderling uit te gaan maken wie er met de wereldtitel vandoor gaat. Verstappen, die eerder dit seizoen nog uitzicht leek te hebben op een vierde kampioenschap, zakt verder weg in het klassement en staat nu derde met 187 punten. Al 97 achter de leider. Daarmee lijkt de Nederlander voorlopig uitgeschakeld in de titelstrijd.

Coureur Team Punten 1 Oscar Piastri McLaren 284 2 Lando Norris McLaren 275 3 Max Verstappen Red Bull 187 4 George Russell Mercedes 172 5 Charles Leclerc Ferrari 151 6 Lewis Hamilton Ferrari 109 7 Kimi Antonelli Mercedes 64 8 Alexander Albon Williams 54 9 Nico Hülkenberg Sauber 37 10 Esteban Ocon Haas 27 11 Lance Stroll Aston Martin 26 12 Fernando Alonso Aston Martin 26 13 Isack Hadjar Racing Bulls 22 14 Pierre Gasly Alpine 20 15 Liam Lawson Racing Bulls 20 16 Carlos Sainz Williams 16 17 Gabriel Bortoleto Stake F1 14 18 Yuki Tsunoda Red Bull 10 19 Oliver Bearman Haas 8 20 Jack Doohan Alpine 0 21 Franco Colapinto Alpine 0

