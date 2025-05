Oscar Piastri heeft de Grand Prix van Miami gewonnen vanaf de vierde startpositie en doet daarmee uitstekende zaken in het rijderskampioenschap. Ondanks het verlies van meerdere posities bij de start, weet Lando Norris de schade te beperken door als tweede te finishen. Voor Max Verstappen zit er niet meer in dan de vierde plaats. Bekijk hier een overzicht van de stand in het rijderskampioenschap na zes races.

Coureur Team Punten 1 Oscar Piastri McLaren 131 2 Lando Norris McLaren 115 3 Max Verstappen Red Bull 99 4 George Russell Mercedes 93 5 Charles Leclerc Ferrari 53 6 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 48 7 Lewis Hamilton Ferrari 41 8 Alexander Albon Williams 30 9 Esteban Ocon Haas 14 10 Lance Stroll Aston Martin 14 11 Yuki Tsunoda Racing Bulls/Red Bull 9 12 Pierre Gasly Alpine 7 13 Carlos Sainz Williams 7 14 Nico Hülkenberg Sauber 6 15 Oliver Bearman Haas 6 16 Isack Hadjar Racing Bulls 5 17 Fernando Alonso Aston Martin 0 18 Liam Lawson Red Bull/Racing Bulls 0 19 Jack Doohan Alpine 0 20 Gabriel Bortoleto Sauber 0

