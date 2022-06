George Russell kan bij zijn oproep voor het vinden van een oplossing voor het porpoising rekenen op steun van alle coureurs, op één na: Fernando Alonso, zo weet Mercedes-teambaas Toto Wolff. Alonso zou porpoising namelijk niet als een probleem zien terwijl Russell vreest voor de fysieke gevolgen voor de coureurs.

Al voor de race gaf Wolff in gesprek met Sky Sports aan dat het porpoising een ‘echt probleem’ is. “Je kan het niet negeren omdat het heel slecht voor je rug is. Ik ben er niet eens zeker van dat we de hele race redden met Lewis (Hamilton, red.).”

Tijdens de race in Bakoe klaagde Hamilton inderdaad ook over pijn in zijn rug, maar de Brit volhardde en kwam als vierde over de streep. Hij stapte langzaam uit en leek veel last van zijn rug te hebben. Ook George Russell riep eerder al op om te kijken naar een oplossing en kan daarbij op steun van – bijna – alle coureurs rekenen. “Alle coureurs kwamen bij elkaar en waren het erover eens dat het een probleem is”, zegt Wolff tegen het Duitse Sky Sports. “Op één na: Alonso”, voegt de Oostenrijker toe.

Bij Viaplay benadrukt Wolff dat de rugpijn bij Hamilton door het porpoising komt en dat het dus geen andere reden heeft. “Het komt door het klappen tegen de grond aan. Dat voel je dan niet alleen in je spieren, maar ook in je botten.” Ook daar legt hij uit dat alle coureurs op één na het erover eens zijn dat er wat gedaan moet worden. Maar wat? “Dat weet ik niet”, geeft Wolff toe.