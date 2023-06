Toto Wolff heeft erkend er nog altijd spijt van te hebben dat Mercedes Max Verstappen niet vast kon leggen tijdens zijn juniorcarrière. De Mercedes-teambaas had een kans Verstappen binnen te halen in 2014, maar uiteindelijk koos de Nederlander toch voor Red Bull.

Tegenwoordig is het moeilijk voor te stellen dat Max Verstappen ergens anders zou rijden dan bij Red Bull, maar toen de Nederlander de overstap maakte van karts naar auto’s kon hij nog alle kanten op gaan. Halverwege zijn eerste en enige seizoen in de Formule 3, in 2014, voerden Max en zijn vader Jos gesprekken met zowel Red Bull als Mercedes voor een rol als junior-coureur.

Zoals inmiddels bekend is, werd er uiteindelijk voor Red Bull gekozen, mede omdat die organisatie een beter opleidingstraject had. Het feit dat Verstappen toen door de vingers van Mercedes glipte, is iets waar de grote baas van het team nog altijd spijt van heeft.

“Betreur ik het dat we Max niet konden binnenhalen? Absoluut”, erkent Wolff tegen ESPN. “Maar het was op dat moment geen optie. We hadden al twee coureurs waar ik erg tevreden mee was, Nico [Rosberg] en Lewis [Hamilton]. Toen Nico wegging was Valtteri [Bottas] de logische keuze. Max was op dat punt al niet meer beschikbaar. Sindsdien hebben we wel vriendschappelijk contact gehad, maar we hebben nooit meer over een overstap gesproken.”

Zelfs als Verstappen wel beschikbaar was geweest, weet Wolff niet zeker of hij wel op zijn plek was geweest bij Mercedes als vervanger van Rosberg. “Had de combinatie van Max en Lewis überhaupt gewerkt? Misschien niet. En Lewis is een Mercedes-man in hart en nieren. Gelukkig heb ik die keuze nooit hoeven maken. Maar ik had op dat moment twee coureurs in ons team en geen deal met een junior-team. Overduidelijk was Toro Rosso de beste keuze voor hem.”