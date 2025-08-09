Mercedes-teambaas Toto Wolff bevestigt de status van George Russell bij de Zilverpijlen. De Oostenrijker bestempelt te midden van de aanhoudende contractonderhandelingen de Brit als de ‘nummer één-coureur’ binnen Mercedes, en vergelijkt Russell met zijn voormalig teamgenoot Lewis Hamilton. Hoewel de coureur waarschijnlijk nog tot na de zomerstop moet wachten op een contractverlenging, heeft hij hiermee alvast een aantal complimenten van Wolff op zak.

George Russell wacht nog altijd op een contractverlenging, maar kan in ieder geval alvast een groot compliment van teambaas Toto Wolff in ontvangst nemen. Terwijl de onderhandelingen over een nieuw contract voor de Brit nog in gang zijn, geeft de Oostenrijker, in een video voor de Mercedes-fans, zijn duidelijkste goedkeuring tot nu toe aan Russell.

“Als ik naar George kijk, zie ik de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt sinds hij vanuit Williams, waar hij al een snelle jongen was, naar de Formule 1 kwam. Vervolgens ging hij bij Mercedes aan de slag, en moest hij het opnemen tegen de grootste van alle grootheden: Lewis Hamilton”, vertelt Wolff. “En je hebt vorig jaar al gezien dat hij op puur tempo steeds sterker werd. Hij was in termen van resultaten, toen de sterkere coureur.” Russell eindigde met 22 WK-punten meer een plaatsje hoger dan Hamilton in het coureurskampioenschap.

Nummer één-coureur

Wolff prijst Russell daarnaast ook voor zijn professionaliteit en toewijding aan het team. “Hij presteert, zelfs als de auto niet goed genoeg is. Hij presteert dan beter dan de auto eigenlijk toelaat. Je kunt daarom altijd op George rekenen. Naast het rijden, werkt hij ook geweldig samen met onze partners en helpt hij ons merk verder uit te breiden.” De Oostenrijkse teambaas bevestigt vervolgens de status van de coureur bij de Zilverpijlen: “We kunnen ons geen betere nummer één-coureur wensen.”

