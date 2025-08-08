George Russell wacht nog altijd op een contractverlenging. De Brit heeft tot en met het einde van het huidige seizoen een contract bij Mercedes, maar het is officieel nog onduidelijk of de Zilverpijlen ook in 2026 met Russell aan de start willen staan. Officieus gaf Toto Wolff eerder wel al aan dat de prioriteit binnen Mercedes momenteel ligt op hun huidige line-up, bestaande uit Russell en rookie Andrea Kimi Antonelli. Toch zagen twee teams alsnog hun kans schoon om de 27-jarige Brit te benaderen.

“Ik blijf Mercedes trouw”, zei George Russell begin juni al. Op dat moment gingen de geruchten over een overstap van Max Verstappen naar de Zilverpijlen nog volop in de paddock rond. Twee maanden later heeft de Brit echter nog altijd geen duidelijkheid over zijn toekomst. Een officiële contractverlenging blijft uit, ook nu de coureurs genieten van de zomerstop. Russell zei al tijdens de GP Hongarije ook niet te verwachten dat Mercedes in de pauze van vier weken wel over de brug komt met een contractverlenging.

Cadillac en Aston Martin

Hoewel teambaas Toto Wolff de Mercedes-coureur eerder al gerust stelde over zijn toekomst – “Voor ons is de koers duidelijk: we willen met George en Kimi doorgaan” – weerhield dat twee teams er naar verluidt niet van om Russell ook te benaderen. Aston Martin zou al een tijdje aan George Russell als hun nieuwe kopman denken, terwijl ook nieuwkomer Cadillac, volgens Sky Sports, interesse in een samenwerking met de coureur heeft. Tevens had oud-Red Bull-baas Christian Horner naar verluidt de 27-jarige op zijn kandidatenlijstje staan.

De onderhandelingen met Mercedes lopen ondertussen, volgens sport.de, vooral vast vanwege onenigheid over de duur van de contractverlenging. Terwijl Russell zou aandringen op een langetermijncontract, wil Wolff naar verluidt liever alleen een contract tot het einde van 2026.

