George Russell zegt nog altijd geen haast te hebben met het ondertekenen van een contractverlenging bij Mercedes. De Brit onthult al twaalf maanden op duidelijkheid over zijn toekomst bij de Zilverpijlen te wachten, maar het volste vertrouwen te hebben dat het een kwestie van tijd is voordat hij met onder meer Toto Wolff aan de onderhandelingstafel zit. ‘Ik wil het niet haasten’, aldus Russell.

George Russell deed met zijn zesde podium van het seizoen in Hongarije goede zaken. De Brit begon als vierde aan de race, maar kon in de slotfase alsnog langs een fel verdedigende Charles Leclerc komen. Russell wacht nog altijd op een contractverlenging met zijn huidige werkgever Mercedes – het contract van de Brit loopt aan het einde van het jaar af – maar zal waarschijnlijk tot na de zomerstop nog geen duidelijkheid krijgen, zo vertelt hij zelf na de race.

“Toto en ik maken ons alle twee nergens druk om”, vertelt Russell aan Sky Sports F1. “Er zal niks tijdens de zomer gebeuren, want ik wil gewoon even uitrusten, opladen en zo sterker terugkomen voor de tweede helft van het seizoen. Er is sowieso geen tijdsdruk, en het zal gebeuren wanneer het gebeurt. Het is een kwestie van ‘wanneer het gebeurt’ en niet ‘of het gebeurt’.” De coureur, die sinds 2022 bij Mercedes rijdt, kreeg eerder al van teambaas Toto Wolff te horen dat de Oostenrijker graag met Russell en teamgenoot Andrea Kimi Antonelli als line-up doorgaat.

Geen haast

Russell zei eerder zelf ook al trouw te blijven aan Mercedes, en herhaalt dat in Hongarije. “Ik ben nu 27 jaar, en rijd al vier jaar voor het team. Volgend jaar wordt mijn vijfde jaar, en we willen graag doorbouwen aan de relatie. Het moet echter voor alle partijen goed voelen en ik wil het niet haasten. Ik wacht al twaalf maanden, dus het is niet nu ineens zaak om het binnen twee weken rond te krijgen. We zullen om de tafel gaan zitten, wanneer de tijd rijp is.”

