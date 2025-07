Nico Rosberg leeft mee met de situatie waarin George Russell zich momenteel bevindt. De Brit wacht namelijk nog altijd op een contractverlenging vanuit Mercedes, en de Duitser vindt het raar dat het zo lang duurt. Toch weet Rosberg uit zijn eigen dagen als Mercedes-coureur nog hoe het is om met teambaas Toto Wolff te onderhandelen: ‘Toto verdwijnt gewoon helemaal.’

Nico Rosberg reed zelf tot en met 2016 bij de Zilverpijlen rond, en weet daardoor uit eigen ervaring hoe het is om met teambaas Toto Wolff te onderhandelen. Volgens de Duitser heeft de Oostenrijker de neiging om ‘te verdwijnen’ terwijl de contractonderhandelingen gaande zijn. Rosberg heeft het daarom met George Russell, die nog geen contract bij Mercedes heeft voor volgend jaar, te doen.

LEES OOK: ‘Verstappen rijdt in 2026 voor Red Bull, exitclausule na Spa ongeldig’

“Hoorde je George Russell? Hij zei: ‘Oh, ik heb nog zeker geen contractverlenging wanneer we naar Hongarije gaan’,” steekt Rosberg van wal tegenover Sky Sports F1 in België. “Dus hij weet zeker dat er niks zal gebeuren voor Hongarije, dus er moet wel iets aan de hand zijn, toch?” De GP Hongarije vindt een week na de race op Spa plaats, maar volgens Roberg maakt dat niet uit. “Want dan zitten we al in augustus. Nog maar een paar maanden en dan is het alweer het einde van het seizoen. En George weet zeker dat hij dan nog geen contract heeft. Dat is wel een beetje extreem.”

‘Toto is verschrikkelijk om mee te onderhandelen’

De wereldkampioen uit 2016 vertelt vervolgens hoe het is om met teambaas Wolff om de onderhandelingstafel te zitten. “Toto is verschrikkelijk om mee te onderhandelen, want zijn tactiek is om gewoon uit het zicht te verdwijnen”, vertelt de 40-jarige. “Dus als je probeert om, zoals George nu doet, hem te pakken te krijgen, verdwijnt Toto helemaal. George zal proberen Toto aan te sporen om op te schieten, en Toto verdwijnt gewoon.”

Hoewel Rosberg toegeeft dat hij niet helemaal zeker weet of zijn geschetste situatie bij Mercedes echt waar is, was dit wel de manier waarop Wolff in de tijd van de Duitser bij Mercedes te werk ging. “Dat was zijn stijl, gewoon uit het zicht verdwijnen. Niet antwoorden, moeilijk bereikbaar zijn. En het is verschrikkelijk.” Een kleine meevaller voor Russell is in ieder geval dat Wolff in Spa heeft gezegd de prioriteit binnen Mercedes op de huidige line-up te leggen. Ook kan Max Verstappen naar verluidt geen gebruik meer maken van een exitclausule in zijn contract na de GP België.

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.