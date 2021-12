Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat zijn team veerkracht heeft laten zien door in deze fase van het seizoen nog steeds kans te maken op beide kampioenschappen. Dat de W12 de laatste races goed presteert, stemt Wolff positief: “We zijn gemotiveerder dan ooit.”

“Nog twee races te gaan en nog twee kampioenschappen die onbeslist zijn”, zegt Wolff in de vooruitblik op de Grand Prix van Saoedi-Arabië. “We zijn allemaal verheugd dat we in deze fase van het seizoen nog steeds in de strijd zitten, het is een voorrecht en een bewijs van onze veerkracht als we zien waar we in de zomer stonden. Beide titels liggen nog voor het grijpen, en onze missie is duidelijk”, aldus de Oostenrijker, die uiteraard hoopt op de dubbel.

Wat bij Mercedes vooral reden tot optimisme is, is het feit dat de W12 de afgelopen races een stuk sterker oogde dan de Red Bull. “De auto presteert de laatste tijd goed en is op dit moment waarschijnlijk beter dan deze dit seizoen is geweest. De coureurs hebben het vertrouwen om de auto tot de limiet te pushen. Dat is bemoedigend voor de laatste races en geeft ons een sterk momentum.”

Lees ook: Wolff: ‘Titelstrijd verliezen zou niet het einde van de wereld zijn’

De titelstrijd kan in theorie in Saoedi-Arabië al beslist worden. Max Verstappen moet daarvoor wel minimaal achttien punten meer zien te scoren dan Lewis Hamilton. Dat dit gebeurt op onbekend terrein, het nieuwe Jeddah Corniche Circuit, voegt alleen maar toe aan de onvoorspelbaarheid. “Jeddah is een volledig nieuwe uitdaging. Het is een gloednieuw circuit om onder de knie te krijgen en er is achter de schermen hard gewerkt om ervoor te zorgen dat we vrijdag van start kunnen gaan. Het vergaren van zoveel mogelijk informatie in die eerste sessies zal cruciaal zijn.”

“Het is een snel stratencircuit met lange stukken waar je vol gas gaat en heeft een paar snelle bochten”, vervolgt Wolff. “Omring door muren zal je het risico moeten afwegen tegen de beloning. We zijn gemotiveerder dan ooit en we verwachten te jagen, dus we kijken uit naar de inaugurele Grand Prix in Saoedi-Arabië”, besluit de Mercedes-teambaas.

FORMULE 1 Magazine nummer 17 ligt nu in de winkels of is hier online te bestellen.