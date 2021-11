Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt uiteraard dat Lewis Hamilton de titelstrijd wint en dat zijn team kampioen wordt bij de constructeurs, maar mocht dat niet zo zijn dan is dat ‘niet het einde van de wereld’.

Het einde van het seizoen nadert met nog twee races te gaan. Max Verstappen gaat aan de leiding, maar heeft slechts een voorsprong van acht punten op titelrivaal Lewis Hamilton. Ook bij de constructeurs ligt het nog helemaal open. Daar heeft Mercedes dan de voorsprong, maar ook die is met vijf punten zeer mager te noemen. Mercedes is het de afgelopen jaren uiteraard gewend om beide titels te winnen en gaat daar ook nog voor strijden in de laatste twee races, maar mocht het niet lukken, dan is dat ook weer niet zo heel erg, stelt teambaas Toto Wolff.

“Het zou ons misschien een slapeloze nacht of twee kosten”, zegt Wolff tegen Sky Sports. “Het zou vervelend zijn. Maar we zouden het doorstaan. Het zou niet het einde van de wereld zijn”, aldus de Oostenrijker.

Wolff bekijkt het liever van de positieve kant. Want, zo stelt hij, Mercedes mag allang blij zijn dat ze nog in de strijd zitten. “Als iemand me toen had gezegd dat het tot Saudi-Arabië of zelfs het einde van het seizoen zou gaan, dan hadden we daarvoor getekend.”

“We zijn dit jaar op een verkeerde manier begonnen. We waren gewoon niet goed genoeg en de regels hielpen ons ook niet. Maar dat hebben we geaccepteerd. Wie dit jaar het wereldkampioenschap wint, heeft dat gewoon verdiend”, aldus Wolff.

