Valtteri Bottas hoopt Mercedes aan het eind van zijn vijfjarige dienstverband als een soort afscheidscadeau aan hun vijfde gezamenlijke constructeurstitel te helpen. Voor Mercedes zou het zelfs al het achtste constructeurskampioenschap op rij worden.

Voor Bottas naar Mercedes kwam, hielpen Lewis Hamilton en Nico Rosberg het team van 2014 tot en met 2016 al steevast aan ‘de dubbel’. Bottas kwam in 2017 binnen als vervanger van Rosberg en de reeks van Mercedes is nog altijd ononderbroken.

Dit jaar staat Mercedes, eigenlijk voor het eerst, echter serieus onder druk. Zo kijkt Hamilton tegen acht punten achterstand op Max Verstappen aan bij de coureurs. Bij de teams staat Mercedes er slechts vijf voor op Red Bull. “Een vijfde constructeurstitel op rij winnen met Mercedes zou echter heel speciaal zijn”, citeert Motorsport Week Bottas.

“Hoewel ik na dit jaar wegga”, vervolgt Bottas, die Mercedes inruilt voor Alfa Romeo, “geef ik de doelen die we hebben nog niet op.” En een van die doelen, zo vertelt de Fin, is dus die vijfde constructeurstitel samen winnen. “Vijf is natuurlijk toch beter dan vier. Het is dus zeker een doel en is één van de redenen dat ik tot het eind blijf pushen.”

Bottas heeft Mercedes al aan vier constructeurstitels geholpen en mikt nu op nummer vijf.