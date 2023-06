Mercedes heeft met een serie upgrades een flinke vooruitgang geboekt. Teambaas Toto Wolff denkt echter dat er nog meer in had gezeten, maar dat het team tegengehouden wordt door de costcap.

De upgrades van Mercedes hebben duidelijk succes gehad. Bij de eerste race in Monaco was het door de aard van het circuit nog niet duidelijk te zien. In Spanje bleek echter dat het Duitse team de juiste keuze heeft gemaakt. Rivalen Aston Martin en Ferrari werden mijlenver achtergelaten en de beide Mercedes-coureurs eindigden op het podium. Volgens Wolff had er echter nog meer ingezeten, maar was er een duidelijke financiële reden waarom dat niet kon.

“Als we niet vastzaten aan de costcap, dan hadden we gewoon een heel nieuw chassis geïntroduceerd”, vertelt Wolff aan de verzamelde media. “Maar dat kan niet. Wat we wel hebben gedaan is een fundamenteel nieuw ontwerp kiezen. Grip wordt nu op een volledig andere manier gecreëerd, zowel mechanisch als aerodynamisch.”

“We weten nog erg weinig van dit ontwerp van de auto”, vervolgt Wolff. “De komende tijd zullen we stapsgewijs nieuwe upgrades aanbrengen binnen de financiële grenzen. Monaco en Barcelona waren nog niet voldoende om alle informatie te verzamelen. Montreal is weer een beetje een buitenbeentje. Hopelijk kunnen we de komende paar races blijven verbeteren. Maar we zullen niet ineens weer aan de top staan.”

LEES OOK: McLaren wil betere costcap-regels vanwege duurzaamheid