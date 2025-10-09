Helmut Marko en Toto Wolff zijn met hun prominente posities binnen Formule 1-teams Red Bull en Mercedes normaliter rivalen, maar op woensdag mochten ze één keer samen een prijs in ontvangst nemen. Samen met voormalig F1-coureur Gerhard Berger kregen de mannen tijdens het Sporthilfe Gala in thuisland Oostenrijker de speciale Niki Lauda-prijs voor hun indrukwekkende carrières in de autosport.

De uitreiking vond plaats tijdens het Sporthilfe Gala in Wenen, Oostenrijk, het thuisland van de drie ontvangers van de speciale award. De Niki-awards, vernoemd naar drievoudig F1-wereldkampioen Niki Lauda, worden naast voor sportman en sportvrouw van het jaar ook uitgereikt aan sportlegendes die indruk hebben gemaakt met hun hele carrière. De prijs werd eerder onder meer uitgereikt aan voormalig bodybuilder Arnold Schwarzenegger, maar dit jaar mocht het Oostenrijkse drietal uit de Formule 1 – Helmut Marko, Toto Wolff en Gerhard Berger – de prijs in ontvangst nemen.

“Het zijn drie racelegendes die niet alleen de Formule 1 hebben vormgegeven, maar dit blijven doen”, vertelt directeur Gernot Uhlir van Sporthilfe over de reden achter de speciale award voor het drietal. Voor Red Bull-adviseur Helmut Marko was het een grote eer om zo in de voetsporen van Niki Lauda – naamgever van de prijs – te treden. “Het feit dat de prijs de naam van Niki draagt, maakt het voor mij heel bijzonder. Niki was veel meer dan alleen een drievoudig wereldkampioen. Hij was een vechter, een rolmodel en voor velen van ons ook een vriend. Zijn erfenis leeft in onze sport voort en het is een eer om deze prijs in ontvangst te nemen.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff sluit zich bij de woorden van zijn landgenoot aan. “Niki Lauda was niet alleen een van de belangrijkste atleten van zijn tijd, maar ook een rechtlijnige en standvastige persoonlijkheid”, vertelt de Oostenrijker. “Bovenal was hij mijn vriend, met wie ik een hechte en bijzondere vriendschap had waarin we veel ups en downs hebben meegemaakt.”

A special evening for the boss 😊



Toto was recognised at the NIKI Awards gala – named after Niki Lauda – in Vienna on Wednesday, receiving the Special Award along with Gerhard Berger and Helmut Marko 🏆 pic.twitter.com/e8kTqBwkvS — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 9, 2025

