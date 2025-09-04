Mercedes-teambaas Toto Wolff legt zijn eerdere bevinding over de 2026-auto’s uit. De Oostenrijker concludeerde dat een topsnelheid van 400 kilometer per uur zeker mogelijk is met de volgende generatie bolides, al voegt hij er nu aan toe dat er wel hele specifieke omstandigheden voor nodig zijn. ‘Ik bedoelde het daarom ook semi-sarcastisch’, vertelt Wolff.

Nog negen Grands Prix en dan begint de Formule 1 aan een nieuw tijdperk. In 2026 gaat namelijk een nieuw reglement voor zowel de motor als het chassis van kracht. Hoewel er nog veel onzekerheden zijn over het aankomende seizoen – welk team heeft hun bolide straks het beste voor elkaar? – zag Mercedes-teambaas Toto Wolff alvast iets wat hem beviel. Als de nieuwe auto’s namelijk van het volledige vermogen gebruikmaken, dan kan er een topsnelheid van 400 kilometer per uur worden behaald.

‘Wilde iets positiefs vinden’

Max Verstappen was echter niet overtuigd van de bevindingen van de Mercedes-teambaas. “Misschien dat Toto’s motor dat zelf kan”, grapte hij in Zandvoort. Wolff komt zelf ook terug op zijn eerdere opmerking. “Dat klinkt goed nietwaar? Iedereen probeert de nieuwe krachtbronnen in een slecht daglicht te zetten, dus ik wilde kijken of ik ook iets positiefs kon vinden”, aldus de Oostenrijker. “En dat is er.”

Wolff legt vervolgens uit dat de 400 kilometer per uur vooralsnog alleen het maximaal haalbare lijkt. “Ik bedoelde het wel semi-sarcastisch hoor. Maar als je alle energie op één recht stuk zou gebruiken, kan je die auto toch echt 400 km/u laten rijden. Ik weet niet of iemand daar echt bang van werd toen ze het hoorden, maar het zou wel mogelijk zijn. Dan zou er alleen niet veel energie overblijven voor de rest van de ronde.” Momenteel staat het record voor hoogste snelheid gereden door een Formule 1-auto op naam van Valtteri Bottas. De Fin tikte tijdens de 2016 GP Mexico de 378 kilometer per uur aan.

