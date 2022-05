Mercedes heeft in de Grand Prix van Spanje laten zien dat het met de W13 ‘waarschijnlijk de snelste auto’ had, stelt teambaas Toto Wolff. Voor zijn gevoel keek hij zelfs naar een ‘kampioenschap-winnende auto’: “Dat deed me aan voorgaande jaren denken.”

George Russell maakte het Max Verstappen lastig in de Spaanse Grand Prix en kwam als derde over de streep terwijl Lewis Hamilton, na een incident met Kevin Magnussen in de eerste ronde, aan een inhaalslag moest beginnen. Hij kwam op de negentiende plek terecht na de crash en verloor veel tijd op de concurrentie, maar werkte zich langzaam maar gestaag weer op naar de top tien. Uiteindelijk kwam de Brit als vijfde over de streep, al had dat de vierde plek kunnen zijn als hij in de laatste twee ronden niet voorzichtiger had moeten rijden vanwege problemen met de auto, waarbij het gevaar bestond dat hij zou uitvallen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is na het weekend in Spanje een gelukkig man. “We leren letterlijk al doende”, zegt Wolff, die zag dat de W13 een stuk sterker is nu het porpoising is opgelost. “Deze reglementen hebben ons in zekere zin overvallen en stap voor stap begrijpen we wat we moeten doen om de prestaties terug te brengen in de auto. We hebben dit weekend weer een grote stap gezet, waarschijnlijk hebben we de achterstand op de koplopers gehalveerd. Maar er is nog een lange weg te gaan om ons in de strijd te mengen”, tempert Wolff de verwachtingen voor nu.

Dat Hamilton in Barcelona zonder een safetycar van de negentiende plaats terug kon komen tot de vijfde plaats, stemt Wolff positief. “We hadden met Lewis vandaag waarschijnlijk de snelste auto. Hij was weer naar de rest toegereden en op een gegeven moment was hij zelfs de snelste. Dat laat de potentie van de auto zien.” Het was volgens Wolff zelfs zo goed dat hij het gevoel had dat hij keek naar een ‘kampioenschap-winnende auto’. “Dat was de afgelopen races niet mogelijk geweest. Dat deed me denken aan vorig jaar en de jaren daarvoor, toen onze auto en coureurs echt op de toppen van zijn kunnen zaten.”

Geheel tevreden is Wolff echter niet. “Er waren wat zorgen. We hadden een waterlekkage bij de auto van Lewis en bij George was de oververhitting zorgwekkend. Maar we zullen daar zeker naar kijken.”

Foto: Motorsport Images