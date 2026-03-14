Mercedes pakte al voor de derde keer dit seizoen een een-tweetje bij een kwalificatie. Na de eerste sessie in Australië en de sprintkwalificatie in China – waar George Russell tweemaal pole pakte – was het echter tijdens de kwalificatie op de zaterdag in Shanghai de beurt aan Andrea Kimi Antonelli. De twee Mercedes-coureurs werd in de top-drie vergezeld door een oude bekende van de Zilverpijlen: Lewis Hamilton. Voor Mercedes-teambaas Toto Wolff is het echter nog steeds wennen dat Hamilton tegenwoordig bij Ferrari rijdt.

De zevenvoudig wereldkampioen wist namelijk zes van zijn wereldtitels in dienst van Mercedes, tussen 2013 en 2024, te winnen. Toto Wolff maakte dan ook een begrijpelijke fout toen hij in China de uitslag van de kwalificatie zag. “Ik dacht heel even dat we drie auto’s hadden”, verwees de Oostenrijker naar Kimi Antonelli, Russell en Hamilton. “Dat we de eerste, tweede en derde plaats hadden. Ik moet er nog steeds aan wennen”. De tegenwoordige Ferrari-coureur werkte in zijn Mercedes-jaren nauw samen met Wolff.

LEES OOK: Russell-probleem bij Mercedes, maar Wolff is positief: ‘Kimi is de jongste polesitter ooit’

De Oostenrijkse teambaas wees vervolgens naar het scherm waar alle drie de coureurs samen op te zien waren. “Eentje rijdt nu in het rood”, zei een medewerker van Mercedes achter de camera, waarop Wolff antwoordde: “Nog steeds onze coureur”.

Lees hier alles over de GP China

