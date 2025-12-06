Mercedes-teambaas Toto Wolff had na de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi gemengde gevoelens over de prestaties van zijn team. George Russell pakte een knappe vierde plek, terwijl teamgenoot Andrea Kimi Antonelli in Q2 strandde op de veertiende plaats.

Wolff was na afloop teleurgesteld over de kwalificatie van Mercedes. Russell reed tijdens de derde vrije training nog de snelste tijd, en het leek erop dat hij mee zou kunnen strijden om de poleposition. Uiteindelijk moest Mercedes genoegen nemen met de vierde en de veertiende plaats. “P4 is oké, P14 niet echt”, zei Wolff. “De auto rijdt op het randje, met het risico dat de banden oververhit raken. In Q2 leek het alsof onze verwachtingen werden overtroffen, maar uiteindelijk kwam het er gewoon niet uit.”

LEES OOK: Zak Brown waakzaam voor ‘slimme’ Verstappen: ‘Hij heeft het weer geflikt’

Wolff kijkt vooruit naar de race en het gevecht om het kampioenschap, en naar de rol die Russell daarin kan spelen. “Ik denk dat George zijn eigen race gaat rijden. Het is belangrijk om hoog te eindigen, te vechten voor een podium of misschien zelfs meer. Tegelijkertijd willen we onze race zo rijden dat we de tweede plek in het constructeurskampioenschap veiligstellen. Dus we zullen zien hoe Max en de koplopers dat aanpakken: brengen ze het veld samen of laten ze het gaan, dat weet ik nog niet.” Volgens Wolff ligt de focus van Antonelli erop om Yuki Tsunoda te verslaan en zoveel mogelijk punten te behalen: “Het belangrijkste is dat hij Yuki verslaat. Dat is het doel: dat beide rijders zoveel mogelijk punten proberen te scoren.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.