McLaren-CEO Zak Brown moest toezien hoe Max Verstappen zich op poleposition kwalificeerde voor de GP van Abu Dhabi. De Nederlander deelde daarmee een eerste tik uit aan titelrivalen Lando Norris en Oscar Piastri, die zich direct achter hem schaarden. Desondanks is Brown tevreden met het resultaat en werkt McLaren nu toe naar een strategische race om de coureurstitel dit jaar eindelijk naar Woking te halen.

“Tja, hij (Verstappen, red.) heeft het weer geflikt”, reageerde Zak Brown voor de camera’s van F1TV. Toch was de Amerikaan zeer tevreden met de tweede en derde plaats voor respectievelijk Norris en Piastri. “Ik heb er een goed gevoel over. Het ziet ernaar uit dat we een goede raceauto hebben voor morgen. De top drie in het kampioenschap staat op de eerste drie startplekken. Het is hopen op een goede start en zorgen dat we de race daarna netjes uitrijden. Wat dat betreft hebben we een strategisch voordeel”, doelde Brown op het feit dat McLaren twee auto’s in de top drie heeft. “Maar het wordt sowieso nagelbijten”, grijnsde hij.

Brown werd gevraagd of WK-leider Norris bewust niet de limiet opzocht om poleposition te forceren. De Brit heeft zondag immers genoeg aan een podiumplaats om kampioen te worden. “Ik denk dat beide coureurs teleurgesteld zijn dat ze niet op pole staan”, antwoordde hij. “Misschien was er in het begin ook wat nervositeit, maar uiteindelijk was het gewoon business as usual. En daarbij heeft Verstappen het gewoon fantastisch gedaan.”

Zak Brown grijpt naar de fles

Dan de hamvraag: gaan Norris en Piastri morgen samenwerken om de titel te veroveren? “Ja, natuurlijk”, lachte Brown, wetende dat de samenwerking tussen beide coureurs al het hele jaar onderwerp van discussie is. “Maar het kan morgen nog alle kanten opgaan. We moeten ook niet te conservatief denken; de marges zijn te klein, dan word je opgeslokt door alle andere auto’s.” Wat betreft teamorders wil McLaren grotendeels afwachten hoe de race zich ontwikkelt. “Nu kan het nog alle kanten op, maar tijdens de race zullen we kijken of we een bepaalde strategie toepassen.”

LEES OOK: Max Verstappen uitzinnig: ‘Ongelooflijk blij met pole, nu wat geluk nodig’

“Max racet niet alleen snel, maar ook slim, dus we zullen rekening houden met alle scenario’s”, besloot Brown. “Tijdens die laatste kwalificatierondjes zat m’n hart in m’n keel.” Als Verstappen het morgen opnieuw spannend weet te maken, grijpt Zak Brown naar de fles, zo grapte hij. “Dit is een mooi moment om onze sponsor, Jack Daniel’s, te pluggen”, knipoogde de Amerikaan. “Daar lust ik er vanavond wel eentje van.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.