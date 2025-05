Toto Wolff kijkt tevreden terug op de eerste zes races van het seizoen. Volgens de teambaas heeft Mercedes mooie resultaten behaald, waaronder vier podiumplekken voor George Russell, maar moet het nog harder werken als het ook een zege wil pakken. Vanaf de eerste thuisrace van Andrea Kimi Antonelli in Imola brengen de Zilverpijlen daarom upgrades mee.

Met een tweede plaats in het constructeurskampioenschap, op 105 punten achterstand van leider McLaren, is Mercedes voorlopig de best of the rest. De Zilverpijlen pakten nog geen overwinning dit seizoen, maar zagen George Russell wel al meerdere keren op het podium klimmen. Een goed begin is het halve werk, denkt ook teambaas Toto Wolff aan de vooravond van de eerste Europese race van het jaar.

Drie conclusies

“We gaan naar Imola nu dat we al een kwart van het seizoen erop hebben zitten”, begint de teambaas zijn voorbeschouwing voor de GP Emilia-Romagna. “Uit deze eerste zes races kunnen we de volgende conclusies trekken.” De teambaas trekt vervolgens drie conclusies. “We zijn beter dan vorig jaar, de W16 is een beter in balans dan zijn voorganger. Als tweede, konden we betere resultaten pakken, met zelfs vier keer een podiumplek.” Russell stond tijdens de Grands Prix van Australië, China, Bahrein en Miami op het ereschavot.

LEES OOK: Russell betaalt ouders ruim 1,5 miljoen terug voor steun aan zijn carrière

“Maar we hebben nog wel werk te doen als we ook voor de zege willen gaan”, trekt Wolff zijn derde conclusie. De focus gaat binnen het Duitse team daarom ook op het laatste. “Het team op Lauda Drive (de straat van de Mercedes-campus in Brackley, red.) heeft hard gewerkt aan de upgrades die we de komende races mee zullen nemen. Echter, alles is relatief binnen de F1 en we weten dat onze rivalen ook progressie zullen maken.”

Eerste thuisrace Antonelli

De aankomende Italiaanse Grand Prix betekent voor Mercedes niet alleen het startschot van het Europese gedeelte van de F1-kalender. Het is ook de eerste echte thuisrace van Andrea Kimi Antonelli. Eerder reed de jonge Italiaan wel een vrije training op Monza, maar kwam toen al gauw in de barrières terecht. “Kimi groeide vlak bij het circuit op, in Bologna, en het wordt daarom een speciale race voor hem. Maar het is wel een race waarbij 25 punten gewonnen kunnen worden. George en Kimi zullen daarom gefocust zijn op het best mogelijke resultaat.”

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.