Toto Wolff heeft de geruchten rondom een mogelijk vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari uitdrukkelijk tegengesproken. Volgens de Mercedes-teambaas is het slechts een kwestie van tijd voordat Hamilton bijtekent bij de Duitse renstal.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco doken er geruchten op dat Ferrari Hamilton een aanbod zou hebben gedaan. Het contract van Hamilton bij Mercedes loopt dit jaar af, en hoewel beide partijen duidelijk hebben gemaakt graag met elkaar verder te willen, duurt het opvallend lang voordat er een definitieve contractverlenging komt. Toch maakt Wolff duidelijk dat dat niet betekent dat Hamilton bij de concurrentie kijkt.

“Dit soort geruchten duiken elke twee jaar wel eens op als we weer onderhandelen over een nieuw contract”, zei Wolff tegen het Oostenrijkse OE24. “Er is niets van waar. We onderhandelen gewoon zoals altijd. Ik kan me geen ander scenario voorstellen dan dat we verlengen. Als wij Lewis een competitieve auto geven, dan blijft hij nog erg lang winnen.” In Monaco herhaalde Wolff deze uitspraken nogmaals en ging zelfs nog een stapje verder: “Op dit punt moeten we alleen nog een datum op het contract zetten en het dan ondertekenen”.

Een deel van geruchten draaide om het bedrag dat Ferrari Hamilton zou bieden. Het zou dan gaan om een bedrag van 40 miljoen per jaar. Hoewel exacte salarissen voor het grootste deel geheim gehouden worden, is de schatting dat Hamilton momenteel bij Mercedes 35 miljoen verdient. De financiën zouden dan ook een pijnlijk deel van de onderhandelingen zijn volgens Wolff.

“Het is erg ongemakkelijk dat twee vrienden, twee bloedbroeders die samen tien jaar lang door dik en dun zijn gegaan, nu ineens geldzaken moeten onderhandelen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we elkaar daarin kunnen vinden. Daar heb ik geen spoor van twijfel over.”