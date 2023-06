Toto Wolff heeft benadrukt dat Mercedes absoluut niet tegengehouden wordt door de budgetcap. De nieuwe ontwikkelingen blijven netjes binnen de grenzen en vallen volledig binnen de plannen, zo legt de teambaas uit aan Motorsport.com.

Mercedes verscheen aan de start van het seizoen met een auto die voortborduurde op het idee van vorig jaar. Dat bleek echter de verkeerde keuze te zijn en dus werd er een serie ontwikkelingen gestart. In Monaco verscheen een drastisch nieuw ontwerp aan de startlijn, en podiumplekken in Spanje en Canada bewezen dat Mercedes nu de juiste kant op gaat.

De grote veranderingen riepen echter wel vragen op. Red Bull-teambaas Christian Horner suggereerde al dat Mercedes waarschijnlijk erg veel van de budgetcap van dit jaar besteed had om de auto zo erg te veranderen. Aan de andere kant zijn er juist weer zorgen dat Mercedes niet voldoende uit kan breiden vanwege de financiële regels, een probleem waar Williams op dit moment mee te kampen heeft. Wolff wil al deze vragen meteen te ruste leggen.

“We hebben een enorme financiële organisatie opgezet die de cost cap in de gaten houdt tot op de kleinste schroef. We bleven vorig jaar volledig onder die grens en dat blijven we dit jaar weer. Ervan uitgaande dat alles normaal verloopt voor volgend jaar liggen we nog steeds volledig op schema. Het mooie is dat we constant nieuwe dingen leren over hoe de auto zich gedraagt. Er zullen voor volgend jaar wat fundamentele veranderingen zijn, maar we bouwen niets nieuws. Het gaat er daarbij vooral om wat we aan simulatiewerk doen. Dat wordt niet gemeten in geld, maar in data en windtunneltijd.”