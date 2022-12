Mercedes-teambaas Toto Wolff is van mening dat racen in het Midden-Oosten een positief effect kan hebben op de cultuur in landen zoals Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië. Vanaf 2023 zorgt Qatar voor een vierde race in het Midden-Oosten.

“Evenementen zoals de Formule 1 of het wereldkampioenschap voetbal in landen in het Midden-Oosten zorgen voor een spotlight op een land, het zal zorgen voor een positief effect op een land”, stelt Wolff.

Saoedi-Arabië en Qatar voegden zich recent bij de kalender en dat leverde stevige kritiek op vanwege de mensenrechtenschendingen in het Midden-Oosten. “De plekken die we als Formule 1 bezoeken veranderen omdat we een grote impact hebben. Wij als Formule 1, maar ook andere grote sportevenementen zorgen voor een positieve verandering”, gaat Wolff verder.

Een aantal coureurs uitten zich al langere tijd over de levenssituatie in landen waar een andere maatschappelijke maatstaf geldt. Zo racete Lewis Hamilton in 2021 in Qatar met een regenbooghelm om zijn steun voor de LHBTI-gemeenschap uit te spreken en was Sebastian Vettel kritisch over de mensenrechtensituatie aldaar.

“De essentie is dat er langzamerhand verandering zichtbaar is. Als je landen links laat liggen verandert de situatie ook niet”, sluit Wolff af.