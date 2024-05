De geruchten rondom de overstap van Max Verstappen naar Mercedes zijn redelijk naar de achtergrond verdwenen. Ook teambaas Toto Wolff ziet in dat de kans steeds kleiner wordt nu de resultaten tegenvallen van de Duitse renstal. “Maar op een dag zullen onze wegen kruisen.”

Wederom kan Mercedes niet aan de kop van het veld meestrijden, en dat is een doorn in het oog van Wolff. Hij weet dat zijn team hierdoor minder aantrekkelijk is om een grote naam aan te trekken voor het lege stoeltje voor komend jaar. “We zijn niet competitief genoeg om een wereldkampioen te strikken. Max stapt niet in een auto die niet competitief is”, meent Wolff tegenover PA News Agency.

Kleine kanttekening is dat het veld dit seizoen enorm dicht op elkaar zit en dat een juiste upgrade een verschil van dag en nacht kan betekenen. “We moeten eraan blijven werken en zullen zien hoe de komende maanden zich ontwikkelen”, aldus de Oostenrijker. “Kijk naar McLaren. Als we net als hen vier tienden kunnen winnen, dan zijn we ineens heel competitief.”

Tegenover Viaplay laat de teambaas wel weten dat hij de regerend wereldkampioen ooit wil inlijven. “Ik ben er optimistisch over dat op een dag onze wegen zullen kruisen en dat we heel succesvol gaan worden. Maar als ik Max zou zijn en onze auto blijft presteren zoals nu, dan is het voor hem eenvoudiger om ergens anders wereldkampioen te worden.”