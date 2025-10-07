Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zich uitgesproken voor een mogelijke terugkeer van de Grand Prix van Zuid-Korea op de Formule 1-kalender. Volgens de Oostenrijker is het land ‘een onbenutte markt’ waar nog veel groeipotentieel ligt, zeker gezien de veranderende demografie van F1-fans wereldwijd.

Tussen 2010 en 2013 stond de Grand Prix van Zuid-Korea vier keer op de kalender, verreden op het Korean International Circuit. De race verdween echter in 2014 alweer van het toneel, mede door financiële tegenvallers en een aflopend contract met FOM. In 2012 werd naar verluidt een verlies van zo’n 26 miljoen dollar geleden.

Toch ziet Wolff anno 2025 opnieuw kansen in Zuid-Korea. “Het is al een tijd een onbenutte markt”, zegt hij tegen persbureau Reuters. “Terwijl de Formule 1 de afgelopen jaren enorm is gegroeid, vooral onder jongere doelgroepen.” Momenteel organiseert de Formule 1 al races in China, Japan en Singapore binnen de Aziatische markt.

Groei onder jongeren

Volgens Wolff is vooral de sterke groei onder jonge vrouwelijke fans tussen de 15 en 24 jaar een reden om Zuid-Korea opnieuw te overwegen. “Dat is momenteel onze snelst groeiende doelgroep, en ze zijn bijzonder actief op sociale media. Zuid-Korea is een extreem verbonden land op het gebied van sociale media, dus het zou geweldig zijn als we daar kunnen laten zien hoe anders de Formule 1 tegenwoordig is.” Wolff erkent dat er commerciële factoren meespelen, maar ziet ook een bredere strategische waarde. “Natuurlijk speelt geld een rol, maar het gaat ook om lange termijn planning. Ik denk dat we in Oost-Azië nog een beetje een blinde vlek hebben.”

