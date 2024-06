Christian Horners sarcastische opmerking dat alleen Jos Verstappen volgend jaar beschikbaar is voor Mercedes en niet zoon Max, is bij Toto Wolff niet goed gevallen. “Christian roept maar wat.”

De inzet, Max Verstappen, is hoog. En daarbij schieten Christian Horner en Toto Wolff net als in het turbulente racejaar 2021 met losse flodders over en weer. Zo vertelt Red Bulls teambaas Horner vrijdag dat alleen Verstappen senior vanaf volgend jaar beschikbaar is. En diens zoon Max, die zeer gewild is door zijn collega van Mercedes, niet.

Het lokt vanzelfsprekend een reactie uit bij Toto Wolff voor de camera’s van het Duitse Sky Sports. De Oostenrijker vindt Horners uitspraken ‘een beetje dom’. “Christian roept maar wat. En Jos zo als aanwinst niet slecht zijn”, voegt hij er met een kwinkslag aan toe.

Helmut Marko heeft de vete en woordenwisselingen tussen Jos Verstappen en Horner met enige zorg aangehoord. De voormalig Formule 1-coureur bekende vrijdag ‘helemaal klaar te zijn’ met de teambaas en noemde hem ‘kinderachtig’, nadat de Brit had verboden specifiek filmopnamen te maken van Verstappen senior bij de Legends Parade in een oude Red Bull. “Volgens mij is dit een privékwestie tussen die twee”, aldus Marko. “Het moet niet gaan om banale zaken zoals een showrun. We hebben al genoeg problemen om op te lossen.”