Is het lange wachten voor George Russell dan nu toch echt bijna voorbij? Al maandenlang is de contractsituatie van de Brit bij huidige werkgever Mercedes onderwerp van gesprek, maar het lijkt erop dat het geduld van Russell niet lang meer op de proef wordt gesteld. ‘Het is bijna rond’, onthult teambaas Toto Wolff in Singapore.

Toen Max Verstappen vlak voor de zomerstop bevestigde bij Red Bull te blijven, leek het nog maar een kwestie van tijd voordat George Russell zijn handtekening onder een contractverlenging bij Mercedes mocht zetten. Inmiddels is de Formule 1 afgereisd naar Singapore voor de achttiende race van het seizoen, en wacht de Brit nog steeds op duidelijkheid over zijn toekomst.

Daar lijkt echter heel gauw verandering in te komen. “De contractverlenging is bijna rond”, bevestigt Toto Wolff namelijk na de derde vrije training in Singapore, tegenover Sky Sports. De Oostenrijker krijgt vervolgens de vraag of de bevestiging de komende dagen, uren of zelfs minuten al komt. “Zoiets”, is het enige wat Wolff vervolgens zegt.

Russell houdt vertrouwen

Op de donderdag voorafgaand aan de GP Singapore werd Russell zelf al gevraagd naar de aanhoudende contractonderhandelingen. “Voor elke coureur geldt, naar mijn mening, dat je op een bepaald punt in je carrière wil dat zulke zaken goed worden afgehandeld”, antwoordde de Brit toen. “Elke keer dat je een contract verlengt, is dat het belangrijkste contract van je leven. Dus dat moet met de grootste zorg gebeuren. Maar er is niets om je zorgen over te maken. Het komt wel goed”, besloot Russell, die toen echter nog geen officiële bevestiging kon geven.

