Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zich uitgesproken over de exit-geruchten over rookie Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan is bezig met zijn eerste jaar in de koningsklasse, en dat gaat tot nu toe met pieken en dalen. Toch houdt de Oostenrijker volledig het vertrouwen in Kimi Antonelli en belooft hij de jonge coureur: ‘Hij blijft in 2026 hier’.

Andrea Kimi Antonelli is bezig met zijn eerste jaar in de Formule 1 en maakt meteen zijn eerste kilometers bij een topteam in de Formule 1. Dat gaat tot nu toe met vallen en opstaan voor de jonge Italiaan. Zo eindigde Kimi Antonelli in Canada nog voor het eerst op het podium, maar pakte hij vervolgens in het Europese gedeelte van het seizoen maar drie WK-punten. De geruchten over een eventuele demotie van Kimi Antonelli naar een klantenteam van Mercedes – zoals Williams of vanaf 2026 Alpine – doen daarom de ronde.

LEES OOK: ‘Geïrriteerde Russell laat Mercedes nu wachten op duidelijkheid contractverlenging’

2026

Volgens Toto Wolff is er echter niks waar van deze verhalen over de toekomst van Kimi Antonelli in de Formule 1. “De speculaties over een eventuele overstap naar Alpine en Williams zijn complete onzin”, vertelt de Mercedes-teambaas tegen Sky Italia. “Hij blijft voor honderd procent zeker hier (bij Mercedes, red.) in 2026.”

Hoewel Wolff al meermaals heeft uitgesproken met zowel Kimi Antonelli als George Russell door te willen in 2026, blijft een officiële contractverlenging voor beide coureurs nog uit. Toch is de bevestiging vanuit de Oostenrijker goed nieuws voor de jonge Italiaan. Volgens meerdere bronnen in de paddock is Mercedes namelijk bezig met het ontwikkelen van de beste krachtbron voor volgend seizoen.

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.