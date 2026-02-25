Christian Horner onthult wat er precies in het bericht stond, dat voormalig rivaal Toto Wolff aan hem stuurde na zijn ontslag bij Red Bull. De twee lagen de laatste jaren van de Brit bij de Oostenrijkse renstal geregeld in de clinch, maar Wolff, zo onthult Horner in Netflix’ Drive To Survive, ging de oud-teambaas wel missen na zijn vertrek uit de Formule 1. ‘Aan de ene kant ben je echt een klootzak geweest’, schreef Wolff aan zijn Britse rivaal. ‘Maar de sport gaat je echt missen.’

Afgelopen juli kwam er na twintig jaar trouwe dienst een einde aan de Red Bull-carrière van Christian Horner. De Brit werd vervangen door Laurent Mekies, mede door de tegenvallende resultaten in de eerste seizoenshelft. In zijn tijd bij het Oostenrijkse team won Red Bull acht keer de coureurstitel – vier keer met Sebastian Vettel en vier keer met Max Verstappen – en zes constructeurstitels. Horner was daarmee de op een na succesvolste teambaas van de grid, achter grote rivaal Toto Wolff.

LEES OOK: Horner wijst Marko aan voor degradatie Lawson: ‘Hij speelde daar een grote rol’

Tijdens zijn laatste jaren aan het roer met Red Bull lag Horner geregeld in de clinch met Wolff. Toch stuurde de Oostenrijker meteen een sms naar zijn oud-rivaal, nadat hij van Horners ontslag had gehoord. In het nieuwe seizoen van Netflix’ docuserie Drive To Survive leest de Brit het bericht van Wolff voor. “Ik weet niet zo goed wat ik moest zeggen, want aan de ene kant ben je zeker een echte klootzak geweest”, schreef de Mercedes-teambaas aan Horner. “Maar aan de andere kant gaat de sport je echt missen als een van de hoofdrolspelers.”

‘PS: Je moet naar de kapper’

“Tegen wie moet ik nu vechten?” vraagt Wolff zich vervolgens af. “En wie moet ik nu ‘met plezier haten’, zoals jij altijd zo mooi zei? Wolff en Horner hebben samen veertien van de afgelopen vijftien wereldkampioenschappen gewonnen. Geen slechte statistiek.” Horner onthult ook meteen zijn antwoord aan de Mercedes-teambaas. “Ik heb er al die jaren van genoten om de strijd met je aan te gaan. Dus bedankt voor de rivaliteit, de competitie en de stimulans. Niemand anders kwam ook maar in de buurt, zoals de statistieken aantonen. Ik wens je het allerbeste voor de toekomst. PS: Je moet naar de kapper.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.