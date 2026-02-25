Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner wijst oud-topadviseur Helmut Marko aan als de verantwoordelijke voor de terugzetting van Liam Lawson naar Red Bulls zusterteam Racing Bulls. In het nieuwe seizoen van Drive to Survive vertelt Horner dat het oud-adviseur Marko was die Lawson en Yuki Tsunoda aan het begin van 2025 al van plaats liet wisselen.

Na slechts twee races te hebben gereden onder de Red Bull-kleuren, werd Lawson begin 2025 al teruggezet naar Racing Bulls en vervangen door Yuki Tsunoda. Oud-teambaas Chrisitan Horner benadrukt dat het inmiddels oud-topadviseur Marko was die deze beslissing uiteindelijk nam. Zelf heeft de Brit al vaker aangegeven dat hij ‘weinig vertrouwen had’ in de prestaties van de Japanner. De vervanging van de Nieuw-Zeelander voelde voor hem dan ook als een tegenargument van Marko. “Ik werd altijd aangespoord om coureurs uit het Red Bull-juniorenprogramma te halen. Helmut speelde daar een grote rol in”, aldus Horner.

LEES OOK: Doohan kreeg doodsbedreigingen voor laatste F1-race: ‘Moest zelfs politie-escorte komen’

‘Helmut Marko adviseerde’

In juli werd Horner ontslagen als teambaas van Red Bull. Sindsdien staat Laurent Mekies aan het roer bij de Oostenrijkse renstal. Aan het einde van het 2025 seizoen bleek dat Tsunoda niet presteerde zoals het team voor ogen had. Hij is nu reserverijder voor het aankomend seizoen, terwijl Isack Hadjar zijn plek bij Red Bull heeft overgenomen.

De reden dat Horner aan de kant werd gezet door Red Bull, is een gevolg van het ondermaats presteren van het team in de eerste seizoenshelft van 2025. Wie hem heeft laten ontslaan is voor de Brit wel duidelijk. “Ik denk dat er binnen het team dingen veranderen. Nadat Dietrich Mateschitz overleed, verwachtte men dat ik te veel macht zou krijgen. Ik geloof echter niet dat de Verstappens hier verantwoordelijk voor zijn. Het was een beslissing van Oliver Mintzlaff – algemeen directeur van Red Bull GmbH – die door Helmut Marko werd geadviseerd”, concludeerde Horner.

Het achtste seizoen van Drive to Survive gaat op 27 februari in première op Netflix. Bekijk de trailer hieronder:

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.