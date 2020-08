Wolff stuurde team persoonlijk bericht na GP Steiermark: ‘Bedankt voor dit speciale moment’

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zijn team na afloop van de Grand Prix van Steiermark, waarin het team een 1-2 scoorde, een speciaal mailtje gestuurd, waarin hij herinneringen deelt aan zijn ritjes tussen Wenen en Spielberg en het team bedankt voor haar bijdragen.

“Beste allemaal”, zo begint Wolff zijn mail dat intern verstuurd is naar het Mercedes-personeel. “26 jaar geleden, toen ik als instructeur werkte op de oude Österreichring (de huidige Red Bull Ring) reisde ik wel minstens honderd keer 200 kilometer tussen Wenen en Spielberg. Ik was een jongen van rond de twintig, die zijn droom beleefde en hoopte om ooit een coureur te worden.”

“Ik heb genoten van elke reis, hoewel ik soms maar amper het geld had om de brandstof te betalen”, erkent de Oostenrijker. “Vandaag reed ik op dezelfde snelweg van Spielberg naar Wenen, met dezelfde vreugde maar ook met enorme tevredenheid en trots. Ik ben jullie allemaal dankbaar voor de bijdragen die jullie hebben geleverd, voor het maken van dit team tot wat het nu is en mij dit speciale moment hebben gegeven”, zo sluit hij zijn persoonlijke brief af.

Toto sent this email around to the entire team on Sunday after the second race in Austria.

