Mercedes-teambaas Toto Wolff verdedigt zijn concurrent en collega Frédéric Vasseur. De Ferrari-teambaas staat steeds meer onder druk bij de Scuderia, vanwege het uitblijven van de gehoopte resultaten. Wolff pleit er echter voor dat Vasseur meer tijd moet krijgen van het Italiaanse team: ‘Hij is één van de beste teambazen die ik ken.’

Ferrari heeft tot nu toe nog niet aan de hooggespannen verwachtingen voor het 2025-seizoen kunnen voldoen. Hoewel de Scuderia tweede staat in het constructeurskampioenschap, heeft het meer dan het dubbele van het huidige totaal aantal WK-punten nodig om leider McLaren nog in te halen. De hoop op een beter seizoen van de Italiaanse renstal werd eind 2024 nog aangewakkerd toen Ferrari met diezelfde McLaren wel tot het einde van het seizoen kon strijden om de constructeurstitel.

Teambaas Frédéric Vasseur komt hierdoor ook steeds meer onder druk te staan. Ferrari-topman John Elkann zou naar verluidt ook het plan hebben om een ‘superbaas’ boven de Fransman te plaatsen. Elkann zou zo een vergelijkbare constructie als bij McLaren, met CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella beide aan het roer, willen opzetten.

Wolff prijst Vasseur

Hoe de toekomst van Vasseur er bij Ferrari ook uit zal zien, hij heeft alvast de volledige steun van collega Toto Wolff. “In de Formule 1 moet je de personen aan het roer de tijd geven om dingen voor elkaar te krijgen”, vertelt de Oostenrijker aan Formula1.com. “Neem Jean Todt, bijvoorbeeld. Hij kwam in 1993 bij Ferrari, en ze wonnen toen pas het kampioenschap in 2000. Acht jaar later. Dat is nu eenmaal hoe het gaat.”

Volgens ervaringsdeskundige Wolff is het nou eenmaal onderdeel van de sport dat een team soms een paar jaar niet tot de top behoort. De Oostenrijker verdedigt daarom Vasseur. “Fred is een van de beste teambazen die ik ken”, vervolgt Wolff. “Als ik niet (bij Mercedes, red.) zat, zou ik Fred nemen. Dus ik heb veel respect voor hem. Hij is een geweldige persoonlijkheid. Hij is een eerlijke kerel, en doet niet aan politiek en leugens. Hij weet waar hij het over heeft. Ferrari zal niemand beter krijgen.”

