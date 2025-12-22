Toto Wolff heeft alvast zin in het nieuwe seizoen. De Formule 1 staat in 2026 een geheel nieuw reglement te wachten, waardoor er volgens de Oostenrijker ook een hele nieuwe dimensie aan de autosport wordt toegevoegd. Ook zal de intelligentie van coureurs een doorslaggevende rol gaan spelen, voorspelt Wolff.

Het 2026-seizoen komt steeds dichterbij, en de teams en motorfabrikanten zijn daardoor druk bezig om de laatste hand te leggen aan de bolides en motoren voor volgend jaar. Hoewel het nieuwe reglement voor 2026 coureurs zorgen baarde – zo twijfelden Fernando Alonso en George Russell eerder nog over de aangekondigde manier van inhalen – is Mercedes-teambaas Toto Wolff wel positief.

“Ik kom net nog uit de simulator waar ik de auto in actie heb gezien”, vertelt Wolff, via het officiële Mercedes YouTube-kanaal. “Het wordt echt fascinerend. De nieuwe regels zorgen voor een hele nieuwe dimensie in de Formule 1, zonder dat je het echte racen verliest.” Er gingen afgelopen week nog geruchten rond dat Mercedes, samen met Red Bull Powertrains, een ‘truc’ zou hebben toegepast op de compressieverhouding van de krachtbron.

Intelligentie van coureurs

De Oostenrijker voorspelt verder alvast dat één eigenschap van de coureurs een doorslaggevende rol zal spelen, wanneer de 2026-bolides in Melbourne voor het eerst aan de start staan. “Energieverbruik zal een grote rol spelen, evenals de intelligentie van een coureur”, vervolgt Wolff. “De coureur die veel werk steekt in de voorbereiding op het weekend (zal een voordeel hebben, red.).”

